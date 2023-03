Forza Italia, cambia tutto: "Ronzulli azzerata". Il retroscena-bomba

23 marzo 2023 a

a

a

Terremoto in vista per Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi sembra avviato a una imminente riorganizzazione almeno negli organi parlamentari sulla spinta di una "coppia di donne", la compagna dell'ex premier Marta Fascina e la figlia Marina Berlusconi. A dirlo è un retroscena di Dagospia che non ha dubbi: Licia Ronzulli, attuale capogruppo azzurra al Senato e ascoltatissima consigliera del Cav sarà "azzerata". Come? "Nei prossimi giorni saranno sfiduciati i due capigruppo di Forza Italia, scelti dall’ex infermiera caduta in disgrazia, ad opera del duplex d’acciaio Marina Berlusconi e Marta Fascina", si legge nell'articolo.

Sondaggio esplosivo, FdI torna a volare. Schlein si mangia Conte: panico M5s

L'esperienza di portavoce di FI alla Camera di Alessandro Cattaneo avrebbe così i giorni contati. "Verrà sostituito o da Paolo Barelli (quota Tajani) o da Deborah Bergamini (quota Arcore)". Stesso destino, almeno secondo quanto riporta il sito di Roberto D'Agostino, per la stella Ronzulli al Senato: "il capogruppo a Palazzo Madama sarà Adriano Paroli (che già ricopre il ruolo di vicepresidente vicario)", nome caro a Ronzulli.