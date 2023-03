Controcorrente, “Piantedosi aveva previsto tutto”. Molinari sugli scontri di Napoli-Eintracht

15 marzo 2023 a

a

a

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, è tra gli ospiti dell’edizione del 15 marzo di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che lo interroga in primis sugli scontri avvenuti a Napoli alla presenza degli ultras dell’Eintracht Francoforte, che hanno incendiato un’auto della polizia: “Il ministro Piantedosi aveva fin da subito vietato la trasferta, la società tedesca ha impugnato il provvedimento davanti al Tar che lo ha annullato. Le avvisaglie del pericolo c'erano e il ministro aveva fatto la scelta giusta”.

“Violenza prevedibile, ecco perché”. Soffiata di Cerno sulla guerriglia ultras a Napoli

Molinari si sofferma poi sullo scontro sul salario minimo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: “Schlein non ha ascoltato la risposta di Meloni. Abbiamo spiegato che sarebbe opportuno estendere la contrattazione collettiva anche a quei tipi di lavoro che oggi non vi rientrano”. Chiosa finale sui migranti: “La sinistra - accusa il leghista - ha voluto fare polemica politica contro il governo usando quei morti invece che puntare il dito contro gli scafisti. Per avere flussi legali bisogna contrastare l'immigrazione clandestina”.