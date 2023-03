Stasera Italia, “il motivo degli scontri di Napoli-Eintracht”. Soffiata di Cerno

15 marzo 2023 a

Gli scontri in occasione della partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte sono al centro della puntata del 15 marzo di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. A parlare delle violenze ultras, con la polizia finita in mezzo per cercare di contenere i tedeschi, è Tommaso Cerno, direttore de L’Identità: “Credo che sia tutto brutto da vedere ma assolutamente prevedibile e credo non casuale. La violenza, visto che questo è un fatto di violenza che si ambienta sullo sfondo di una partita di calcio, che non c’entra nulla con quanto avvenuto, ma c’entra invece con tutta la violenza che in tutti gli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi permea qualunque luogo del convivere. I due anni di chiusure per il Covid, la guerra in corso tra Russia e Ucraina, la crisi economica, il disagio, la sicurezza, la polizia a cui mancano migliaia e migliaia di persone, il senso di abbandono che permea la quotidianità, dove la violenza più organizzata, e dentro le falangi più estreme delle curve del tifo, che sappiamo esistono da sempre, si manifesta per - la chiosa di Cerno - mostrare un urlo di forza contro il sistema”.