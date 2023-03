Tajani annuncia una conferenza a Roma per la ricostruzione dell'Ucraina

10 marzo 2023 a

a

a

Roma in prima fila per la ricostruzione dell'Ucraina. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'ha annunciato su Twitter durante il collegamento con i ministri degli esteri del G7. «In collegamento con i ministri degli Esteri del G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, con il contributo delle imprese italiane». L'ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani via Twitter. «Prosegue il nostro impegno a favore della pace e della libertà per il popolo ucraino», si legge nel tweet.

Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri #G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese . Prosegue il nostro impegno in favore della pace e della libertà per il popolo ucraino. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 10, 2023

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito il «forte impegno tra Italia-Austria e Bosnia-Erzegovina contro l’immigrazione irregolare» durante la sua visita oggi a Sarajevo, dove ha incontrato il premier bosniaco, Kristo Borjana. «La mia missione a Sarajevo insieme al mio collega austriaco Alexander Schallenberg ha lo scopo di confermare il sostegno dell’Italia per l’adesione della Bosnia-Erzegovina all’Unione europea», ha dichiarato il titolare della Farnesina. «Sarà un percorso politico segnato da riforme ed un consolidamento dello Stato di diritto, che favorisca la legalità in una regione d’Europa che è attraversata da traffici di migranti irregolari. Anche qui, con le istituzioni bosniache, vogliamo combattere chi lucra sui migranti», ha aggiunto Tajani. Dopo il Consiglio dei ministri di Cutro, ha proseguito il capo della diplomazia italiana, «abbiamo ripreso un’azione per creare alleanze attorno a un progetto politico contro i trafficanti di uomini, un progetto che ha un solo scopo: combattere illegalità». «Con Austria e Bosnia-Erzegovina oggi piena identità di vedute su questa missione», ha tenuto a sottolineare, «l’Italia ha intenzione di favorire e proteggere i migranti regolari, e di combattere le bande criminali che nei Balcani e nel Mediterraneo sfruttano chi fugge da guerre e povertà».