Migranti, Schlein scatenata contro Meloni: "Cancelli il decreto Ong"

"Se il Consiglio dei Ministri a Cutro vuole avere senso deve abolire il Dl che rende più difficile i soccorsi in mare, il Dl sulle Ong". È sul piede di guerra la neo segretaria del Pd che, dopo non aver proferito parola mentre il ministro degli Interni Piantedosi parlava in Aula affrontando l'opposizione sul naufragio in Calabria, ha rilasciato le sue dichiarazioni di fuoco contro il governo fuori dalla Camera dei Deputati: "Meloni decida di collaborare e di chiedere una Mare nostrum europea: il governo dovrebbe chiedere una missione europea di ricerca e soccorso in mare".

Strage di Cutro, dal governo arriva la stretta sui trafficanti

Poi la neo segretaria dem si è scagliata anche contro il vicepremier e ministro Matteo Salvini: "In quello che è successo a Cutro c’è la responsabilità non solo del ministro dell’Interno ma anche del ministro Salvini, che ha la responsabilità della Guardia Costiera e di Giorgetti, che ha la responsabilità della Guardia di Finanza, e si chiama in causa la responsabilità di chi guida il governo, Giorgia Meloni".