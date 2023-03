Migranti, vittoria di Meloni con l'Ue: “Cambio di approccio da von der Leyen”

08 marzo 2023 a

a

a

L’Italia va avanti spedita sulla vicenda migranti e ottiene una vittoria nel braccio di ferro con Bruxelles che si protrae da tempo. “Sono soddisfatta dalla risposta che è arrivata dalla presidente Ursula von der Leyen che tiene in considerazione, riprende le conclusioni che avevamo avuto nell’ultimo Consiglio europeo, nelle quali si conferma un cambio di approccio della questione migratoria, la consapevolezza di un problema che va affrontato a livello europeo, di combattere traffici e i trafficanti anche per salvare vite umane e la cooperazione con i paesi africani” il pensiero di Giorgia Meloni sulla vicenda, che fissa le prossime tappe: “Il Consiglio europeo deve fare passi in avanti concretamente sulla materia, in particolare sul tema della rotta del Mediterraneo centrale e sulla cooperazione con i paesi africani”.

Il centrodestra pronto a far tornare i decreti sicurezza di Salvini

“L’Europa - ha proseguito ancora Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte - deve affrontare il dossier migratorio in maniera europea e deve farlo non in base alla contrapposizione tra movimenti primari e secondari, ma partendo dalla difesa dei suoi confini esterni e dalla trafficanti. Un tema che, per quanto riguarda l’Italia e spero non solo l’Italia, diviene ancor più importante dopo la tragedia che si è consumata a Cutro, dove domani terremo una riunione del Cdm”.