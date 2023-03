Naufragio, Giorgia Meloni: "Nessuna segnalazione da Frontex"

04 marzo 2023 a

In un punto stampa dopo la missione negli Emirati Arabi Uniti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla della strage di migranti in Calabria e replica alle critiche piovute in questi giorni dalle opposizioni: "Non è arrivata nessuna comunicazione di emergenza da Frontex noi non siamo stati avvertiti che questa imbarcazione rischiava il naufragio". Mentre sale il bilancio delle vittime, oggi 69 dopo il ritrovamento del corpo di un bambino di tre anni, la premier rompe il silenzio. "Davvero si pensa che non abbiamo voluto salvarli? Il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro". Poi sulla richiesta di dimissioni del ministro Piantedosi da parte delle opposizioni: "Non fa più notizia".