Regione Lazio, inizia l'era Rocca: l'insediamento. Ora la Giunta

Inizia l'era Rocca alla Regione Lazio. Il neo-governatore è stato proclamato ufficialmente presidente della Regione Lazio. Francesco Rocca ha firmato stamani in Corte d’Appello. In seguito è arrivato a bordo di una Smart elettrica nella sede della Regione Lazio per l’insediamento e il passaggio di consegne con l’uscente presidente vicario Daniele Leodori.

Gremita di giornalisti la Sala Tevere della Pisana per la prevista conferenza stampa dopo l'insediamento ufficiale. Tra gli esponenti di Fratelli d'Italia presenti ci sono Righini, campione di preferenze, Laura Corrotti, Massimiliano Maselli, tutti dati come possibili assessori. Presente anche Fabio Rampelli, che dice "non mi risultano difficoltà in composizione giunta ma non sono persona giusta a cui chiedere".

Rocca media tra i partiti, l'ultima parola ai leader

Oltre l’insediamento in giunta del presidente Rocca, dovrebbe tenersi anche la riunione dei coordinatori regionali dei partiti di centrodestra. Al tavolo, che settimana scorsa era slittato, secondo quanto si apprende, ci saranno Paolo Trancassini per FdI, Claudio Durigon per la Lega e Claudio Fazzone per FI, ma anche Udc e Noi Moderati. Sarà l’occasione per fare un punto sulla composizione della nuova giunta.