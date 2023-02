Sondaggio Agorà, Masia: centrodestra più forte. Effetto Schlein su M5s?

27 febbraio 2023 a

a

a

Il centrodestra resta "tonico" dopo il voto delle Regionali e anzi aumenta la sua platea. Fabrizio Masia presenta l'ultimo sondaggio politico di Emg-Different, come di consueto, in collegamento con Agorà, la trasmissione di Rai 3. Nella puntata di lunedì 27 febbraio il sondaggista spiega che negli orientamenti di voto Fratelli d'Italia perde tre decimali, attestandosi al 27,7 per cento, restando tuttavia ben oltre quanto conquistato alle politiche del 25 settembre. Al contempo sono cresciuti la Lega di Matteo Salvini (9,4 per cento in virtù di un +0,3 rispetto a sette giorni fa) e Forza Italia di Silvio Berlusconi (7,8 per cento, +0,3).

L'ultimo flop democratico. Mai così pochi votanti

"Il centrodestra si è ulteriormente rafforzato con una redistribuzione di forze", spiega Masia che illustra il dato del Partito democratico che ieri ha eletto la nuova segretaria, Elly Schlein. Il Pd è stabile al 18,6 per cento, e nelle prossime settimane si vedrà quale sarà "l'effetto Schlein". Il prevedibile spostamento a sinistra "potrebbe creare una sovrapposizione come Movimento 5 stelle", afferma il sondaggista. Il partito di Giuseppe Conte dal canto suo ha perso lo 0,4 per cento e ora è al 16,6. Il Terzo Polo scende al 7 per cento, Sinistra Italiana-Verdi in calo al 3,2, +Europa sale al 3 per cento, seguono Italexit (2), Noi moderati (1,4) e Unione popolare (1,3).

La sinistra specula sui morti. Schlein: governo disumano

C'è poi il capitolo del consenso nel governo di Giorgia Meloni. "Oggi la fiducia complessiva è al 48 per cento, un dato non molto diverso dalla scorsa settimana ma è sempre superiore al risultato ottenuto dal centrodestra alle elezioni del 25 settembre", sottolinea ancora una volta il sondaggista. Siamo reduci da una settimana in cui ha tenuto banco la polemica del Superbonus, tuttavia il consenso al governo non ha subito battute d'arresto.