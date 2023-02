Primarie Pd, alle 13 hanno votato in 600mila. "Chi favorisce l'affluenza"

26 febbraio 2023 a

Primarie Pd, sembra scongiurato l'incubo di una partecipazione al di sotto del milione di votanti. "I dati ci dicono che alle 13 hanno votato 598.121 elettori", ha annunciato la deputata del Partito Democratico Silvia Roggiani, a Mezz’ora in più su Rai 3. "È un dato molto importante", ha aggiunto nel programma di Lucia Annunziata. La commissione nazionale per il congresso ha confermato che alle ore 13 i votanti alle primarie sono 598.121, si legge in una nota ufficiale del partito. Intanto spuntano i dati ripartiti per regioni, che potrebbero far intravedere tendenze sull'esito finale del voto che vede contrapposti Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Secondo l'istituto Bidimedia Sondaggi l'affluenza rispetto al dato definitivo delle primarie 2019 è così distribuita: "Puglia 45%, Emilia Romagna 38%, Italia 37%, Roma Città 35%, FVG 30%, Toscana (ore 12) 22%, Molise 22%". "Spicca il dato negativo della Toscana", notano da Bidimedia sottolineando che tuttavia "confrontando i dati arrivati finora con l'affluenza del 2019 e il voto nei circoli di quest'anno, non sembra esserci nessuna tendenza particolare a favore di uno dei 2 candidati".

"L’augurio a chi mi succederà è che abbia la possibilità di fare meglio di quanto ho fatto io. Io stato al mio posto. Pare aiutare senza sgomitare. Non credo ci sia nessun leader con altrettanta legittimazione. Esco di scena contento per questa grande giornata di democrazia", ha commentato dice Enrico Letta dopo aver votato nel suo seggio per le primarie Pd, spiegando che "supereremo ampiamente il milione di votanti".