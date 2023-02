Tensione Weber-Berlusconi sull'Ucraina, Tajani non molla il Cav

Non si placa la tensione a distanza tra Manfred Weber, numero uno del Partito Popolare Europeo, e Silvio Berlusconi. Il politico tedesco ha aspramente criticato le dichiarazioni del Cavaliere su Volodymyr Zelensky e la guerra in Ucraina ed ora, in un altro messaggio su Twitter, ha annunciato la ritorsione per quanto detto sul conflitto con la Russia: “A seguito delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina, abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il sostegno all'Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e Forza Italia, membro del Ppe, hanno il nostro pieno sostegno. Continuiamo a collaborare con il governo italiano sui temi dell’Ue”.

Il cinguettio di Weber ha trovato la pronta risposta di Tajani, ministro degli Esteri del governo Meloni e coordinatore nazionale di Forza Italia: “Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido perciò la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e Forza Italia hanno sempre votato come il Ppe sull’Ucraina come dimostrano gli atti del Parlamento europeo”. I rapporti restano molto tesi.

