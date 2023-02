Elezioni Regionali, il centrodestra vola verso il trionfo in Lazio e Lombardia: sinistra surclassata

13 febbraio 2023 a

Primi risultati per le elezioni regionali che si sono tenute nel Lazio e in Lombardia. I dati forniti dai vari istituti non appena si sono concluse le operazioni di voto segnalano che Francesco Rocca e Attilio Fontana, candidati del centrodestra, vanno verso la vittoria nelle rispettive regioni. Un successo per la coalizione che governa l'Italia da qualche mese: in attesa delle prime proiezioni la sinistra è già al tappeto. Questi i dati raccolti:

Instant Poll Quorum/YouTrend per SkyTG24

Lazio :

Rocca (CDX) 48-52%

D'Amato (CSX+TP) 29-33%

Bianchi (M5S) 14-18%

Rinaldi (UP) 1-3%

Pecorilli (PCI) 0-2%

Lombardia :

Fontana (CDX) 48-52%

Majorino (CSX+M5S) 32-36%

Moratti (TP) 12-16%

Ghidorzi (UP) 1-3%

Trend Swg per La 7

Lazio :

Rocca attorno alla maggioranza assoluta

D’Amato davanti a Bianchi nel derby delle opposizioni

Lombardia :

Fontana oltre il 50%

Majorino intorno al 35%

Moratti vicino al 10%

Exit poll Opinio per Rai

Lazio :

Rocca 50,5-54,5%

D'Amato 30-34%

Bianchi 10,5%-14,5%

Lombardia :

Fontana 49,5%-53,5%

Majorino 33%-37%

Moratti 9,5%-13,5%

Intention poll Tecnè per Mediaset

Lazio :

Rocca 50-54%

D’Amato 31-35%

Bianchi 10.5-14,5%

Lombardia :

Fontana 49-53%

Majorino 33-37%

Moratti 10-14%