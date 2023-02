Giorgia Meloni, l'elogio del Sunday Times: "Leader più popolare in Europa"

05 febbraio 2023 a

a

a

"Definita un pericolo, ora Giorgia Meloni è la leader più popolare dell'Ue". Questo il titolo di un articolo pubblicato sul sito del "The Sunday Times" dedicato alla presidente del Consiglio. "Quando Giorgia Meloni è diventata la prima donna premier italiana lo scorso ottobre, i suoi oppositori più accaniti l'hanno presentata come un pericolo per il suo Paese e per l'Europa - si legge -. Ci sono stati avvertimenti che i politici all'interno del suo partito, Fratelli d'Italia, erano troppo apertamente nostalgici per i giorni di Benito Mussolini, il dittatore fascista. Le battaglie con l'Unione Europea e i mercati finanziari erano previste per i suoi piani economici. I critici hanno ipotizzato per quanto tempo un leader con poca esperienza di governo potesse tenere insieme una coalizione tripartitica che include due dei suoi più grandi rivali a destra. Invece Meloni, 46 anni, è emersa dai suoi primi 100 giorni di mandato inaspettatamente senza problemi, come il leader più popolare dell'Ue".