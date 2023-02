Stasera Italia, Morani travolta da Matone: le giravolte del Pd su Cospito

01 febbraio 2023 a

a

a

Il caso legato alla detenzione al 41 bis di Alfredo Cospito è il tema del giorno, con la dem Alessia Morani che interviene a Stasera Italia, su Rete4, per condannare l'attacco di Giovanni Donzelli ai parlamentari del Pd che hanno visitato in carcere l'anarchico. Il caso è esploso per i documenti citati alla Camera dall'esponente di FdI, secondo il quale non erano classificati o segreti. Morani alla richiesta di commentare la richiesta di dimissioni di Donzelli e Andrea Delmastro che arriva dalla sinistra afferma che il problema è la "natura delle informazioni divulgate in tutta Italia, informazioni segrete che non possono essere rese note e che mettono a rischio indagini su criminalità organizzata, mafia e movimenti eversivi".

"Perché hanno messo Cospito al 41 bis...". Cacciari senza freni in radio

"Cospito è un criminale pericoloso, il fatto che sia al 41 bis è che non poteva parlare con altri. Donzelli ha rivelato informazioni segrete che mettono in comunicazione Cospito con altri", è l'argomentazione della dem che arriva ad accusare gli esponenti di FdI di aver messo in contatto anarchici e mafiosi... "In un Paese normale e non nella repubblica delle banane Delmastro e Donzelli dovrebbero essere mandati a casa, ma deve essere Giorgia Meloni a farlo".

Cosa diceva il Pd del 41 bis... I tweet che smentiscono Serracchiani

A rispondere alla parlamentare del Pd è Simonetta Matone, della Lega, che ricorda che solo poche ore prima il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva risposto nel merito della questione, affermando che c'è un'indagine in corso. Insomma, ogni accelerazione sarebbe inopportuna. Poi c'è il piano politico, certo, e Matone sottolinea la doppia morale della sinistra: "L'opposizione fa l'opposizione ma mi meravigliano le posizioni del Pd - afferma l'esponente di centrodestra - L'intervento di Serracchiani prima del caso era un invito all'umanità e a valutare le condizioni del 41 bis a Cospito. Da giustizialisti sono diventati garantisti", afferma ricordando che "fino a ieri il tema nel Pd era se fosse giusto il carcere duro per Cospito".

Nordio: "Il 41 bis non si tocca e su Donzelli..." Boato delle opposizioni

Poi la stoccata finale: "Ieri sono andata a trovare in carcere alcuni detenuti ma non detenuti vip" come fa invece la sinistra. Nel merito della presunta segretezza dei documenti citati da Donzelli in Parlamento Matone stronca i sospetti di Morani, secondo cui indagini importantissime potrebbero essere ora compromesse: "Informazioni segrete? Per una frase?".