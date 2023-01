Berlusconi preme per il presidenzialismo: "Italiani scelgano direttamente chi governa"

25 gennaio 2023 a

La ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, ha incontrato la delegazione di Forza Italia per discutere delle modifiche alla forma di governo. Silvio Berlusconi ha partecipato in collegamento telefonico, poi ha spiegato su Twitter quale sia la sua posizione e quella del suo partito: "Il presidenzialismo per noi di Forza Italia è una battaglia storica che fu proposta proprio da me in un discorso al Parlamento già nel 1995. Oggi abbiamo finalmente la possibilità di approvare una bozza di riforma delle nostre istituzioni in senso presidenziale, in modo da consentire agli italiani di scegliere direttamente da chi essere governati. Come sempre, Forza Italia farà la propria parte e darà il suo contributo per approvare un testo il più possibile efficace e condiviso, capace di aumentare gli spazi di democrazia e di far recuperare all’Italia stabilità dei governi e competitività".

Anche Casellati ha commentato via social: "Oggi con la delegazione di Fi composta da Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo e Paolo Russo, è intervenuto telefonicamente Silvio Berlusconi, che ha ribadito la sua preferenza, già manifestata a dicembre, per una riforma presidenziale che consenta agli italiani di eleggere il loro Presidente".