Anziano al mercato rimprovera Conte sul reddito di cittadinanza, Salvini rilancia il video

25 gennaio 2023 a

a

a

Dopo il video in cui vuole pagare le arance con il Pos, un altro filmato imbarazza Giuseppe Conte. La location è sempre la stessa: i banchi del mercato. Stavolta, il leader del M5S è stato ripreso mentre un signore anziano gli si avvicina e lo rimprovera sul reddito di cittadinanza, che "ha creato bamboccioni". L'uomo è un ex ellettore dei 5 Stelle che assicura: non la voterò più. "C'è gente che ha lavorato per 35 anni e che prende quasi quanto prende chi ha il Rdc". Il video, dell'agenzia Dire, è stato prontamente rilanciato dal leader della Lega sui suoi canali social.

Il Reddito di cittadinanza così com'era non andava: troppi furbetti, troppe truffe, troppi sprechi. Alcuni lo usavano pure per pagarsi la droga da spacciare: follia.

(1/2) pic.twitter.com/IclGAA4Cgs — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 25, 2023

La sintesi di Salvini è lapidaria: "Anziano al mercato smonta Conte". Poi, il vicepremier aggiunge: "Il Reddito di cittadinanza così com'era non andava: troppi furbetti, troppe truffe, troppi sprechi. Alcuni lo usavano pure per pagarsi la droga da spacciare: follia. Grazie a questo Governo lo abbiamo profondamente rivisto: sì a chi non può lavorare, ma se qualcuno in grado di farlo rifiuta un posto di lavoro non vedrà più un euro".