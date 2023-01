Sondaggi politici, Fratelli d'Italia oggi risale e la Lega cresce. Le cifre stravolgenti

22 gennaio 2023 a

Dovrà mettersi l'anima in pace il centrosinistra: Fratelli d'Italia risale, la Lega continua a recuperare consensi e anche Forza Italia appare in ripresa. È questo il quadro che emerge dall'ultimissimo sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. La rilevazione vede infatti il consenso in ripresa al 51,9% dal 51,2.

Il sondaggio clamoroso per Meloni: la risposta degli italiani al caso accise

Se il tema caldo del caro carburante aveva scosso il governo Meloni con il caso accise, l'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro ha fatto risalire la fiducia nel premier e nel suo partito rinforzando la coalizione. Fratelli d'Italia risale al 28,5%. "Continua il buon momento della Lega al 9,5%, sopra il livello delle elezioni del 25 settembre" si legge su "Affari Italiani". In ripresa anche Forza Italia. Il Pd torna sopra quota 15% mentre cala un po' il Movimento 5 Stelle. Un buon risultato pure per Azione-Italia Viva che viaggia sopra il 9%.