Silvio Berlusconi: condizioni mature per il presidenzialismo

Silvio Berlusconi promette la riforma presidenziale. Il presidente di Forza Italia annuncia che nel nostro Paese ci sono ormai le condizioni favorevoli per la realizzazione della riforma delle istituzioni. Berlusconi ha parlato nel corso della presentazione dei candidati azzurri alle prossime elezioni regionali. "In questa legislatura vi sono davvero le condizioni per realizzare finalmente una riforma che tornerà ad avvicinare i cittadini alle istituzioni». L'ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei candidati azzurri alle Regionali in Lombardia a Villa Gernetto parlando della riforma del presidenzialismo.

Berlusconi lancia Fontana e torna alle origini: il discorso del Cav

Quello che «noi vogliamo - ha spiegato Silvio Berlusconi - non è altro che la possibilità per gli elettori di scegliere direttamente, saltando la mediazione dei partiti, da chi vogliamo essere governati, di scegliere il massimo vertice delle istituzioni. È una riforma - ha aggiunto il presidente di Forza Italia - nella quale crediamo profondamente, in Italia come in Europa, secondo il modello degli Stati Uniti che unisce il massimo della forza e dell’autorevolezza al governo federale, nelle materie di sua competenza, come la politica estera e la politica militare e il massimo dell’autonomia su tutto il resto riconosciuta ai singoli Stati e alle altre realtà locali».