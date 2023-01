Meloni fissa gli obiettivi dei prossimi 5 anni e avverte gli alleati di governo

14 gennaio 2023 a

Giorgia Meloni mette i paletti sugli obiettivi del governo nei prossimi 5 anni. La leader dell’esecutivo ha parlato all’iniziativa elettorale di Fratelli d’Italia e dove aver fissati i programmi ha lanciato una frecciata all’opposizione. Ma non solo. “Faremo quello che consideriamo giusto in coscienza perché alla fine a me interessa sapere quali saranno i dati macroeconomici di questa Nazione tra cinque anni. Mi interesserà sapere quali sono i dati sulla natalità, sul salario medio, sulla nostra produttività ed export e sulla possibilità dei nostri giovani di avere un posto adeguato alle loro aspettative. È questo quello che guardo e guarderò ma per poter guardare quei risultati servono 5 anni di lavoro e io spero, e sono certa che avremo quei 5 anni, nonostante i tentativi diciamo di gran buona parte dell’opposizione, e non solamente dell’opposizione, di fare qualsiasi cosa per mettere il bastone tra le ruote” le dichiarazioni del premier.

“È normale, l’opposizione fa il suo lavoro ed è giusto che sia così. Ma l’importante è che anche noi si faccia il nostro” ha ribadito Meloni in video collegamento con Milano. Un chiaro messaggio ai suoi alleati di Lega e Forza Italia. La numero uno di FdI ha poi parlato delle imminenti elezioni regionali in Lombardia, mettendo anche su questo tema i puntini sulle “i”: “Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con Attilio Fontana e con una Giunta di centrodestra alla guida della Regione Lombardia. Una Giunta nella quale io sono certa che Fdi avrà assunto sicuramente un ruolo più centrale”.