Pd a pezzi, Letta scoraggiato: "Su Meloni e accise mancato gol a porta vuota"

12 gennaio 2023 a

Enrico Letta sempre più scoraggiato. Il segretario dimissionario del Pd non sa più che pesci prendere. Invece di provare a smentire Giorgia Meloni sulle accise della benzina, i dem erano intenti a litigare sulle regole da adottare per le primarie del nuovo segretario. Letta, durante la Direzione del partito, ha detto: "Con il governo che faceva un errore del genere sul tema dei carburanti e accise, noi avevamo possibilità di fare gol a porta vuota, ma non lo abbiamo fatto perché stavamo discutendo di regole. So benissimo quanto regole interne siano importanti, ma tra di noi dobbiamo essere netti nel dirci che dobbiamo capire sempre tempi e opportunità della discussione".

Non è la prima volta che il Pd pensa di più alle lotte interne del partito invece di dedicarsi ad affrontare i temi che stanno a cuore al Paese. Ciò che Letta evidenzia è un male atavico della sua forza politica che non è più in grado di fare opposizione. Meloni, infatti, ieri 11 dicembre, ha spiegato in un video social le sue ragioni sulla mancata conferma del taglio delle accise sui carburanti. Letta avrebbe voluto essere libero di criticarla, invece di dover cercare di sedare i malumori delle correnti.