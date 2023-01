Giubileo 2025, Meloni schiera il governo al fianco di Roma: "Molto da fare, saremo pronti"

12 gennaio 2023 a

a

a

"Roma si farà trovare pronta ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo". Giorgia Meloni assicura il massimo impegno del governo per il Giubileo 2025. Proprio stamani, 12 gennaio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il commissario straordinario al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, hanno illustrato dpcm con il pgoramma dettagliato degli interventi da fare.

Video su questo argomento "Asse tra Roma e Odessa". Expo 2030, Urso sogna il gemellaggio

Il premieri Meloni ha spiegato che "questo governo ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma del primo Dpcm sulle opere essenziali e indifferibili per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. Roma e l’Italia intera si preparano a celebrare un evento indissolubilmente legato all’identità stessa della Città Eterna, che è Capitale del Cristianesimo e che ospita lo Stato della Città del Vaticano. C’è molto lavoro da fare ma, in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma Capitale, assicureremo tutta la nostra collaborazione e il nostro impegno per far in modo che la Capitale e la Nazione siano pronti ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo e vivere un evento storico com'è il Giubileo".