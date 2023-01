“Giudizio decisamente negativo”. Renzi rimanda il governo Meloni

Christian Campigli 10 gennaio 2023 a

Un giudizio impietoso. Un tema che resta al centro del dibattito politico. Un governo ancora indeciso sulle misure da adottare per risolvere la prima, vera emergenza del 2023. Matteo Renzi non lesina critiche nei confronti del governo Meloni e indirizza, in modo chirurgico, il suo attacco sull'aumento del prezzo dei carburanti e su altre decisioni di carattere squisitamente economico adottate dal centrodestra. “Sono tra i più critici. L’aumento della benzina, dei pedaggi, i regali alle società di calcio della Serie A, la cancellazione della 18App, una legge di bilancio talmente mediocre da lasciare stupiti mi hanno portato a essere tra i più duri nel dibattito di queste settimane. Giudicheremo la Meloni da quello che fa. E per adesso il giudizio è decisamente negativo”. Parole che lasciano davvero poco all'immaginazione, quelle messe per scritto sulla settimanale Enews dal nativo di Rignano. La legge di bilancio messa a punto dalla maggioranza conservatrice non convince Italia Viva.

L'ex sindaco di Firenze dedica poi un lungo post all'amata nonna, scomparsa ieri. “Il mistero della vita e della morte accompagna la strada di tutti noi, sempre, in qualsiasi momento. La morte fa male sempre e se è sconvolgente e inaccettabile per le persone giovani fa comunque male in qualsiasi momento arrivi. Io sono molto fortunato ad aver raggiunto la soglia dei cinquant’anni con accanto anche le mie due nonne. Ieri ci ha lasciato la nonna Anna Maria, per noi semplicemente la nonna Anna. Aveva 92 anni, era una roccia di semplicità e amore. Quando sabato l’ho salutata per l’ultima volta anche se non poteva più parlare era lucida. Ma ha sorriso, molto. E questo sorriso lo porto con me. Sono consapevole che quando se ne va una persona anziana è per molti aspetti fisiologico e tanti amici che hanno conosciuto la tragedia della perdita di una persona cara giovane o di un figlio sanno bene che c’è una grande differenza. E dunque il mio ricordo della nonna è soprattutto la condivisione della gratitudine per averla avuta così a lungo. E il grazie a voi per l’affetto di queste ore”.