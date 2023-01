Giorgia Meloni accoglie von der Leyen a Palazzo Chigi, il gesto del premier

09 gennaio 2023

Sorrisi e una lunga stretta di mano. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi - lunedì 9 gennaio - a Palazzo Chigi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Non è passata inosservata l'accoglienza calorosa della premier alla presidente della Commissione che, a un certo punto proprio all'ingresso di Palazzo Chigi, viene bloccata da Meloni che le ricorda di mettersi in posa davanti ai fotografi. E in quel momento i flash immortalano la seconda stretta di mano.

Dopo il colloquio a Bruxelles - in occasione della prima visita all'estero da presidente del Consiglio - l'incontro, insieme con ministro Raffaele Fitto, ha rappresentato "un'ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all'economia e alla migrazione" si legge nella nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi.