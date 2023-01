Senato, opposizioni ancora in vacanza: non si presentano in Aula sul Milleproroghe

03 gennaio 2023 a

È ancora vacanza per Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Terzo Polo. La denuncia è arrivata dai senatori di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, Antonio Iannone, Guido Liris, Marco Lisei ed Ester Mieli, che hanno lanciato un accusa sui lavori riguardanti il decreto Milleproroghe: “Tutti assenti. Oggi le opposizioni hanno disertato i lavori dell’Aula del Senato convocata per annunciare il decreto Milleproroghe, un provvedimento importante che presenta significative misure per gli italiani. Probabilmente per loro è prioritario continuare le vacanze natalizie piuttosto che essere presenti per fare il proprio dovere in Parlamento. È questo il rispetto delle Istituzioni che ad ogni occasione rivendicano? Questi comportamenti - sottolineano i senatori di FdI - invece confermano l’ipocrisia delle opposizioni e soprattutto la loro totale mancanza di rispetto per gli italiani, che li hanno eletti non certo per stare in vacanza”.