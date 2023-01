Qatargate, Salvini infilza il Pd: “Orgoglioso che noi siamo diversi, lo scandalo continua”

02 gennaio 2023 a

Matteo Salvini punge il Partito Democratico sul Qatargate dopo le ultime rivelazioni dei quotidiani del Belgio che hanno riferito della richiesta di togliere l’immunità parlamentare ad esponenti di sinistra. Il leader della Lega si è soffermato sulla questione dello scandalo corruzione in un post su Instagram: “Continua lo scandalo Sinistra-fondi islamici-Europa. Io, a differenza di Pd e compagni, non godo delle disgrazie altrui, e penso che tutti siano innocenti fino a prova contraria. Se penso al fango gettato per anni sulla Lega dalla sinistra e da tivù e giornali compiacenti, senza alcun fondamento, sono orgoglioso che noi siamo diversi”.

In giornata il ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha presentato il rapporto sull’incidentalità stradale: “Le statistiche relative agli incidenti stradali in Italia sono drammatiche e in peggioramento, anche rispetto agli altri Paesi europei. Per questo sento il dovere di richiamare l’attenzione, rilanciando i dati con forza attraverso il sito del Ministero. È necessario impegnarsi a fondo per invertire questo tragico fenomeno, denunciato con autorevolezza anche dal presidente della Repubblica in occasione del discorso di Capodanno. È altrettanto necessario informare, affinché fin da giovanissimi si acquisisca la giusta consapevolezza delle regole. In famiglia e a scuola. Seguire le regole è un dovere e una forma di rispetto nei confronti di se stessi e degli altri, perché un gesto banale come un’occhiata allo smartphone può causare conseguenze drammatiche. I numeri - specifica Salvini - indicano che sulle strade italiane si muore di più rispetto a 14 Stati europei. Dobbiamo lavorare per proporre soluzioni efficaci che poi vanno concretizzate”.