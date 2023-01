Qatargate, chiesta la rimozione dell'immunità per Cozzolino e Tarabella: via al procedimento

02 gennaio 2023 a

Non si ferma lo scandalo Qatargate. La giustizia belga vuole andare avanti con le indagini ed ha chiesto alla presidenza del Parlamento europeo la revoca delle immunità degli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. Lo riportano i media belgi Le Soir e Knack, che fanno poi sapere che la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola ha avviato una procedura d’urgenza per la revoca dell’immunità.

Le prime misure procedurali sono state adottate e la presidente annuncerà la richiesta in plenaria alla prima occasione possibile il 16 gennaio. La richiesta sarà quindi deferita alla commissione giuridica (Juri) per una proposta di decisione. «Fin dal primo momento il Parlamento europeo ha fatto tutto quanto in suo potere per assistere nelle indagini e continueremo ad assicurarci che non ci sia impunità. I responsabili troveranno questo Parlamento dalla parte della legge. La corruzione non può pagare e faremo di tutto per combatterla», ha commentato Metsola sull'ultima novità della vicenda che ha travolto l'europarlamento.

Come previsto dal Regolamento del Parlamento europeo (articolo 6 e articolo 9), le richieste di revoca dell’immunità sono annunciate dal presidente in plenaria e poi deferite alla commissione competente (commissione giuridica Juri). La commissione giuridica nomina un relatore, i casi sono presentati in una riunione di commissione e può aver luogo un’audizione. Il progetto di relazione sarà discusso e votato in Juri. La commissione adotta una raccomandazione per l’intero Parlamento di approvare o respingere la richiesta. Tutti i casi di immunità sono valutati a porte chiuse. La raccomandazione viene quindi presentata alla plenaria. Se adottata in plenaria (maggioranza semplice), il presidente comunicherà immediatamente la decisione del Parlamento al membro o agli Stati membri interessati e all’autorità nazionale competente. Metsola ha chiesto a tutti i servizi e le commissioni di dare priorità a questa procedura in vista della sua conclusione entro il 13 febbraio 2023.