Mattarella, il rigraziamento di Meloni: telefona al presidente dopo il discorso di fine anno

01 gennaio 2023 a

a

a

"Grazie per l'incoraggiamento". Giorgia Meloni telefona a Sergio Mattarella esprimendo "gratitudine per l'incoraggiamento a governare con la responsabilità che la difficoltà del momento esige" dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica.

Se "impegnativi e complessi" sono stati i sette anni passati, non da meno è stato quello che volge al termine. Le elezioni, svoltesi per la prima volta in autunno dopo la crisi del governo Draghi, hanno fornito un risultato elettorale "chiaro", che hanno portato alla nascita dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. "Per la prima volta, da una donna - ha sottolineato il presidente della Repubblica - È questa una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà”.

Il discorso di fine anno del Capo dello Stato ha suscitato le reazioni dei leader politici. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato: "Dal presidente Mattarella arriva un messaggio di altissimo profilo che abbraccia non solo le emergenze nazionali ed internazionali e le sfide che ci aspettano a cui occorre saper rispondere, ma che dedica anche spazio al ricordo del Papa emerito Benedetto XVI e al dovere di mantenere come guida e bussola la Costituzione repubblicana nel suo 75esimo anniversario. Ultimo ma non ultimo, il suo sottolineare positivamente la guida di una donna a capo del nuovo governo eletto dal popolo. In sintesi un messaggio che conferma la guida saggia e illuminata del Presidente Mattarella".

La prima premier donna, tasse e appello ai giovani. Il discorso di Mattarella

Per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi "il Presidente Mattarella ha dimostrato ancora una volta grande saggezza ed ha saputo interpretare l'unità profonda della nazione intorno ai valori fondanti della nostra Carta Costituzionale, di cui ricorrono proprio domani i 75 anni dall'entrata in vigore".

Il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, commenta così le parole del Capo dello Stato: "Per il 2023 siamo determinati a valorizzare i nostri enti locali e far viaggiare il Paese prendendo per mano chi è più in difficoltà. Il Presidente Mattarella ha evidenziato che il centrodestra ha vinto chiaramente le elezioni, ha formato un governo in tempi rapidi e guida il Paese in piena legittimità: auspichiamo che questa analisi isoli quelle frange dell’opposizione che ancora non si rassegnano alla sconfitta e delegittimano pericolosamente gli avversari",