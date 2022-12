Quirinale, le anticipazioni sul discorso di Mattarella: “Nessuna critica al governo. Focus sui giovani”

30 dicembre 2022 a

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella si terrà alle 20.30 del 31 dicembre ed ovviamente il presidente della Repubblica ha già preparato le parole da pronunciare, che saranno in particolare rivolte ai cittadini e non alle alte sfere del potere politico. Seguirà insomma la linea già adottata nei precedenti sette messaggi di fine anno. La rivelazione è di Ugo Magri, quirinalista ed editoralista de La Stampa, che fornisce dettagli sui contenuti del discorso: “Chi si aspetta suggerimenti o rimbrotti rivolti ai protagonisti della politica è completamente fuori strada. I primi, ove richiesti, vengono dispensati con grande parsimonia per non provocare l’effetto contrario. Quanto alle reprimende sarebbero comunque premature visto che il Parlamento e il governo sono stati appena eletti, devono ancora dare prova di sé. Dunque non sarà un discorso per addetti ai lavori, ma rivolto a milioni di telespettatori”.

Mattarella, appena guarito dal Covid, parlerà in piedi davanti alle telecamere, una scelta che Magri legge così: “La scelta di non accomodarsi su una poltrona lascia intendere che il discorso sarà tutt’altro che prolisso, una quindicina di minuti al massimo”. Che poi analizza più a fondo i temi che toccherà il numero uno del Quirinale: “Anzitutto parlerà della guerra alle porte dell’Europa, di tutte le ricadute drammatiche che l’aggressione della Russia sta provocando in Ucraina come nel resto del mondo. Una pace giusta, nel rispetto del diritto internazionale, è la speranza che l’anno nuovo porta con sé. La crisi energetica, il boom dell’inflazione, i sacrifici delle famiglie, la sofferenza delle imprese, la mancanza del lavoro. Sono altrettante conseguenze del conflitto che si aggiungono ai rischi di una pandemia non ancora del tutto alle spalle, cui il discorso presterà attenzione. Dal Colle filtra molto poco, ma grande attenzione verrà certamente riservata ai giovani e al loro futuro”. Ci sarà infine un passaggio sulla Costituzione, che compirà 75 anni con il 2023: Mattarella ricorderà quanto sia ancora attuale. Solidarietà, visione, responsabilità, comunità, saranno questi insomma i punti chiave del discorso secondo il quirinalista.