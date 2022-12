Discorso di fine anno, cosa dirà Mattarella. "Democrazia forte" il messaggio agli italiani

30 dicembre 2022 a

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha interrotto il lavoro di limatura del suo discorso di fine anno, che sarà pronunciato dal Quirinale come di consueto domani sabato 31 dicembre, soltanto per firmare il decreto Rave approvato dal Parlamento. Secondo le ultime indiscrezioni dal Colle il discorso del capo dello Stato sarà breve, durerà 10-15 minuti, e Mattarella apparirà in piedi "per avere un contatto immediato con le famiglie riunite nelle case per il cenone di Capodanno", riporta Rai News 24. Il tema principale dovrebbe essere quello della guerra in Ucraina, l'aggressione "sciagurata" della Russia come l'ha definita lo stesso Mattarella che parlerà di possibili vie di pace.

Tra gli altri temi anche il Covid che torna a preoccupare ma anche uno sguardo al futuro. Il capo dello Stato dedicherà infatti un messaggio ai giovani e parlerà anche di transizione ecologica e innovazione, sottolineando che le nuove generazioni sono fondamentali per cambiare il Paese. L'augurio finale, secondo le indiscrezioni, sarà di serenità e pace a un Paese che è dotato di "una democrazia forte" e che nel 2023 dovrà affrontare la sfida di eliminare le diseguaglianze.

Significativa anche la location del discorso che come detto sarà pronunciato in piedi e non dietro la consueta scrivania vista in tanti appuntamenti presidenziali. Sarebbe stata scelta l’ala neoclassica della Palazzina del Fuga al Quirinale, dove sono ubicati gli appartamenti privati e gli uffici nei quali il Capo dello Stato svolge la sua attività quotidiana.