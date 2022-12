Giorgia Meloni, problemi alla camicetta. E spunta il video col ferro da stiro

21 dicembre 2022 a

Una Giorgia Meloni mai vista: da Palazzo Chigi arriva un incredibile retroscena immortalato dal settimanale “Chi”. Ieri, il presidente del Consiglio doveva accogliere re Abdullah II di Giordania in visita ufficiale, ma era in ritardo sulla tabella di marcia e non ha fatto in tempo a cambiarsi completamente. Ha sostituito solo la camicetta di seta bianca. Poi, sempre secondo quanto riferisce la rivista di gossip, è andata in sala da pranzo per verificare che fosse tutto in ordine, tuttavia quando è passata davanti agli specchi si è accorta che la blusa era spiegazzata.

Così ha aperto la giacca Armani (suo stilista preferito per i look istituzionali) e chiesto alle collaboratrici - già impegnate a stirare le tovaglie - di dare, in verticale e alla giusta distanza, un colpo di vapore sulla camicetta in modo da levare le grinze.

G.O.