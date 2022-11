L'Aria che Tira, Sallusti punge Pichetto Fratin: “Ministri senza esperienza di comunicazione…”

29 novembre 2022 a

Le fibrillazioni all’interno della maggioranza sono tema di dibattito nell’edizione del 29 novembre de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. La giornalista napoletana ospita Alessandro Sallusti, direttore di Libero, per approfondire l’argomento, con una stoccata neanche tanto velata alle parole del ministro Gilberto Pichetto Fratin sui sindaci dopo il disastro di Ischia: “Penso che sia un fenomeno per certi versi inevitabile, soprattutto in un governo con molte persone alla loro prima esperienza di governo. Le parole di un ministro rimbombano cento volte tanto quelle di un consigliere regionale o di un membro dell'opposizione. Alcuni dei ministri della Meloni non hanno esperienza di comunicazione, la comunicazione è una parte della gestione del potere, sono neofiti. È una parte che fa molto rumore, catalogo questi incidenti sotto la voce di inesperienza di comunicazione, non di inesperienza di governo. Il governo andrà giudicato su quello che fa, non su quello che dicono gli esponenti del governo. Poi è un governo di coalizione e quindi - conclude Sallusti - ogni partito spinge sui temi a lui più cari, poi tocca al presidente del Consiglio fare la sintesi e lì verrà giudicata”.