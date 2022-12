L'Aria che Tira, “risolto il mistero?”. Cosa risponde Chiara Colosimo sulle elezioni nel Lazio

16 dicembre 2022 a

“Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia e volto emergente della squadra di Giorgia Meloni. Nonché, se ho capito bene Colosimo, in odore di candidatura alla Regione Lazio. Finalmente il centrodestra ha trovato il candidato alla presidenza della regione? È lei? Il centrodestra è un po’ misterioso su questo candidato”. È così che Myrta Merlino accoglie l’onorevole di FdI nel corso della puntata del 16 dicembre de L’Aria che Tira, il talk show che conduce su La7. Colosimo non si vuole però sbilanciare in alcuna maniera sull’appuntamento elettorale del 12 febbraio, una data ormai imminente, e glissa senza minimamente toccare l’argomento del Lazio: “Buongiorno, vi saluto dal Decennale di Fratelli d'Italia, dove domani aspettiamo Giorgia Meloni”.