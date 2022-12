Guerra, Meloni ammutolisce il M5S: “Convinciamo i russi con il reddito di cittadinanza?”

14 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni non ci sta e rispedisce al mittente le critiche di chi non è favorevole all’invio di armi e aiuti militari all’Ucraina per fronteggiare la guerra con la Russia. In particolare nel mirino della numero uno del governo italiano è finito il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, silenziato con una bella dose di ironia pungente: “Penso sia sempre utile ricordare che l'invio di armi finora fatto dall'Italia verso l'Ucraina è stato deciso dal precedente governo, cioè dalla maggioranza che aveva come guida il Movimento 5 Stelle. Intanto voglio ringraziare a nome dell'Italia il M5S per il sostegno che ha dato al popolo ucraino e per l'invio di armi al popolo ucraino. Vorrei che mi aiutaste a capire cosa intendevate quando parlate di avviare negoziati. Potete anche dirci cortesemente come si possono convincere i russi a ritirare le truppe? Possiamo proporgli un reddito di cittadinanza, non so…”.

“L’unica possibilità che abbiamo per arrivare a un tavolo di negoziazioni è - ha proseguito Meloni i durante le comunicazioni in Senato sull’Ucraina - che ci sia equilibrio nelle forze in campo nel conflitto. Se avessimo dovuto fare come alcuni dicevano, cioè non sostenere l'Ucraina perché troppo debole, non avremmo avuto una pace ma un’annessione”.