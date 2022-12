Ucraina, risoluzione del centrodestra: “Sostegno a Kiev con armi e diplomazia”

13 dicembre 2022 a

La maggioranza di centrodestra al fianco dell’Ucraina senza remore. «Proseguire e intensificare in tutte le sedi appropriate l’azione diplomatica volta a conseguire una pace giusta e sostenibile nel rispetto delle norme di diritto internazionale, della sovranità e della integrità territoriale, a vantaggio della stabilità e della sicurezza internazionale»; «assicurare con tutte le iniziative necessarie e possibili il supporto umanitario alla popolazione civile ucraina rimasta in Patria e ai profughi in fuga dalla guerra». È quanto si legge nella risoluzione presentata dai partiti della maggioranza alle comunicazioni al Senato del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Aiuti secretati come in passato". Crosetto spegne le polemiche

Nel documento si impegna il governo a «sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito Nato e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l’Italia fa parte, le autorità governative dell’Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e a proseguire un percorso volto a mantenere un costante dialogo con il Parlamento tramite comunicazioni alle Camere all’esito di sviluppi emersi in consessi internazionali, ovvero in aggiornamento rispetto alle future iniziative diplomatiche che verranno intraprese». La risoluzione a favore di Kiev per la guerra con la Russia è firmata dai capigruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan, della Lega, Massimiliano Romeo, di Forza Italia, Licia Ronzulli, e dell’Udc, Antonio De Poli.