Lega, nonostante la richiesta di Bossi Salvini non perdona i fuoriusciti: espulsioni confermate

10 dicembre 2022

Il gruppo della Lega al consiglio regionale lombardo si spacca. I consiglieri Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti lasciano la compagine "Lega Salvini Premier", e al Pirellone danno vita ad un nuovo gruppo battezzandolo "Comitato Nord". Una decisione maturata a causa dei "malesseri interni" lamentati dai tre esponenti del Carroccio che denunciano "la non predisposizione all'ascolto delle innumerevoli criticità territoriali e l'abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste”. In reazione a ciò è arrivata l’espulsione dal partito dei tre, con Umberto Bossi che ha però chiesto a Matteo Salvini di rivedere tale decisione: “Negli ultimi giorni abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla Nostra Lega, e ci impegneremo nel continuare su questa strada. Chiederò a Salvini l’annullamento del provvedimento disciplinare per i 3 consiglieri, perché la Lega ha bisogno di unità”. Il segretario del Carroccio, rispondendo alla domanda di un giornalista che chiedeva se le espulsioni verranno ritirate a margine di un evento al cantiere della Metro C ai Fori Imperiali a Roma, ha tirato dritto: “No, non ritiriamo le espulsioni. Chi sceglie di uscire da un movimento è libero di farlo, però fa una scelta”.