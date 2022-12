Contante, Mangialavori annuncia: “Alzeremo il tetto, era nel programma di governo”

06 dicembre 2022 a

Giuseppe Mangialavori, senatore di Forza Itlaia e presidente della commissione Bilancio della Camera, è stato intervistato da Repubblica in merito alle misure sul contante e i pos che sono state criticate da Bankitalia: “La Banca d’Italia ha fatto delle valutazioni tecniche, come compete a un’istituzione di garanzia. Il centrodestra aveva scritto nel suo programma di governo che avrebbe alzato il tetto all’utilizzo del contante, che ha creato problemi a molte persone, e lo faremo, non cedendo di un millimetro nella sacrosanta lotta all’evasione e all’elusione, che è una priorità del nostro come di tutti i governi. È una questione di rispetto degli impegni presi con gli elettori”.

Anche sui pagamenti elettronici da parte del governo non c’è nessuna voglia di piegarsi: “Sapremo - afferma il senatore azzurro - trovare un equilibrio tra le richieste dell’Europa e l’interesse dei cittadini e dei commercianti che per piccole cifre devono sobbarcarsi interessi a volte ingenti”. Poi in conclusione alza la voce sul Superbonus: “Non rinunceremo a nessuna battaglia, continueremo ad impegnarci perché venga risolto il nodo dei crediti bloccati, quello che rischia di fermare l’intero comparto e causare migliaia di disoccupati. Non arretreremo. Abbiamo chiesto una proroga di qualche settimana, che mi pare una misura di buon senso, sono fiducioso”.