Mulè fissa la nuova soglia del Pos: "Obbligo solo sotto 40 euro"

05 dicembre 2022

Tiene ancora banco il tetto all'utilizzo del Pos. Giorgia Meloni due giorni fa ha detto che non c'è alcun problema a fissare una soglia più bassa dei 60 euro, sotto a cui commercianti ed esercenti non saranno più obbligati ad accettare pagamenti con carte e bancomat. E' in corso un confronto tra il governo italiano e la Commissione europea al termine del quale verrà presa una decisione.

Sul tema interviene Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia intervenuto alla trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio1. "Non ne farei una battaglia di religione - dice il parlamentare azzurro - che siano trenta o quaranta, purché si lasci un minimo di discrezionalità nel potere pagare in contanti nei negozi di prossimità. La soglia a 40 euro vi andrebbe bene? «Si - ha detto Mulè a Rai Radio1 - è a metà tra trenta e sessanta quindi va bene".