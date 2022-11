Mezz'ora in Più, Fratoianni spalle al muro su Soumahoro: “Cortocircuito, che ne sapevo?”

27 novembre 2022 a

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, è stato ospite di Mezz’Ora in più su Rai 3 e nell’edizione del 27 novembre del programma tv condotto da Lucia Annunziata è tornato su Aboubakar Soumahoro, che dopo le polemiche degli ultimi giorni ha deciso di sospendersi dal partito: “Non direi frode ma sicuramente un cortocircuito, questo sì, tra chi interpreta una battaglia e comportamenti e scelte che gettano ombre e questo pone un problema, che quelle lotte vengano messe in difficoltà. Ma chi lo sapeva che c’era un business Soumahoro, ma io che ne sapevo? Se io ho una segnalazione, allora questo mette in discussione la candidatura di una persona che ha fatto grandi battaglie e che rafforzava il terreno del lavoro sul tema migranti e sulla questione dei ghetti su cui abbiamo sempre lavorato con rigore, coerenza e spesso in solitudine”.

“Noi - dice con orgoglio Fratoianni - siamo un partito piccolo ma dignitoso. Io non mi pento della scelta. Spero che l’evoluzione di questa vicenda porti a una soluzione e mi preoccuperò di tutelare chi su questo fronte continua a lavorare. Noi non abbiamo nulla da nascondere. Noi abbiamo eletto in parlamento 16 persone, vi posso raccontare la storia di tutti gli eletti di Sinistra Italiana. I partiti in questo Paese sono stati in questi anni l’oggetto di una continua delegittimazione”.