Soumahoro, Nicola Porro legge la cifra e impazzisce: quanti soldi alle coop

27 novembre 2022 a

Le cifre versate dallo Stato alle cooperative gestite dalla suocera e dalla moglie di Aboubakar Soumahoro fanno saltare dalla sedia Nicola Porro. Il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica, su Rete4, in uno dei suoi consueti video sui sociale commenta le ultime rivelazioni sull'inchiesta della Procura di Latina. "Come è possibile che abbiamo creato questi Soumahoro - dice Porro - e come lo Stato Italiano di a62 milioni di euro a una cooperativa di scappati di casa oggi".

Soumahoro, sulle coop esce di tutto. Il caso dei fondi anti-caporalato

Già la cifra emersa, come riportato nei giorni scorsi da alcuni quotidiani oggi, è di 62 milioni di euro di soldi pubblici arrivati nel tempo alle cooperative gestite dalla due donne. "Soldi nostri, dei cittadini italiani. Una cifra che non ha un senso, anche se spendessero tutto per i rifugiati state mettendo un bazooka nelle mani della Soumahoro", afferma sbigottito il giornalista.

‼️ Ecco le cifre folli dei finanziamenti pubblici ricevuti dalla coop della moglie di #Soumahoro



https://t.co/pm4JHIDPsB pic.twitter.com/90uYZHvP0u — Nicola Porro (@NicolaPorro) November 26, 2022

Nella Zuppa di Porro di oggi, il conduttore di Quarta Repubblica sottolinea il contenuto dell'intervista di Elena Fattori, passata nel 2019 dal M5s a Sinistra Italiana. "Dice che Nicola Fratoianni sapeva tutto di Soumahoro, ma l'ha candidato lo stesso perché era finito sulla copertina de l'Espresso".