La smentita di Soumahoro: "Indagine sulle cooperative di famiglia è falsità, denuncio"

Aboubakar Soumahoro annuncia battaglia e grida vendetta contro chi "lo sta infangando". Con un lungo post su Instagram il deputato di Alleanza verdi e sinistra smentisce la notizia pubblicata oggi dal quotidiano La Repubblica riguardo una presunta indagine dei Carabinieri di Latina su minorenni sfruttati e discriminati nelle due cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera, Karibu e Consorzio Aid.



"Non c'entro niente con tutto questo e non sono né indagato né coinvolto in nessuna indagine dell'arma dei carabinieri, di cui ho sempre avuto e avrò fiducia. Non consentirò a nessuno di infangare la mia integrità morale. Per questo, dico a chi pensa di fermarmi, attraverso l'arma della diffamazione e del fango mediatico, di mettersi l’anima in pace. A chi ha deciso, per interessi a me ignoti, di attaccarmi, dico: ci vediamo in tribunale!" spiega sui social. La notizia dell'avvio della presunta indagine sulle coop gestite dalla moglie e dalla suocera del deputato, questa mattina, è rimbalzata sui siti e sulle agenzie di stampa. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, sarebbero al vaglio della Procura di Latina e dei carabinieri le denunce presentate da alcuni migranti in merito a presunte irregolarità contrattuali in due cooperative pontine gestite dalla suocera e dalla moglie del deputato. Le denunce sarebbero state presentate dal sindacato Uiltucs. Sarebbero in corso anche accertamenti, in collaborazione anche con l'Ispettorato del Lavoro, sul materiale e su documenti trovati fuori da una delle sedi delle due cooperative mentre era in corso un trasloco.

