Di Maio verso l'incarico per la Ue dopo l'ok di Draghi. Insorge Gasparri: una beffa per l'Italia

L'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarebbe in corsa per la carica di inviato dell'Unione europea nel Golfo Persico. La Commissione europea non conferma ma neanche smentisce la notizia di Repubblica, ma fonti anonime che seguono il dossier parlano di ipotesi realistica che l'ex leader di Impegno Civico rappresenti l'Ue in un'area cruciale dal punto di vista energetico, quella del Golfo Persico. La candidatura di Di Maio avrebbe avuto il benestare di Mario Draghi.

A chiedere di prendere provvedimenti su Di Maio è Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: “Con un’interrogazione ai vertici del governo, chiedo che il nostro esecutivo si attivi in sede Ue per evitare che vengano conferiti incarichi internazionali a Di Maio, che ha dimostrato in anni recenti una totale inadeguatezza. Un suo impiego in qualsiasi contesto - ammonisce l’esponente azzurro - creerebbe più problemi che soluzioni. La sua designazione, ancor di più dopo un fallimentare esito elettorale, sarebbe una beffa nei confronti dell’Italia”.