Cosa ha fatto Di Maio, rispunta l'ex ministro: "Poltrona pronta nell'Ue"

Dopo il flop elettorale sembrava essersi eclissato dalla scena politica. In realtà l'ex ministro degli Luigi Di Maio, ex grillino ed ex leader di Impegno Civico, non è riuscito a farsi rieleggere in Parlamento, non è sparito. Tutt'altro. Sconfitto alle politiche rispunta il suo nome negli uffici della Commissione europea. Circola infatti la voce che l'ex ministro potrebbe ricevere la poltrona di "inviato per il Golfo Persico". Riporta il Corriere della Sera: "Sarebbe tra i quattro nomi al vaglio delle istituzioni di Bruxelles per un incarico sul gas". Dunque un incarico importante ai tempi della pandemia, guerra e crisi energetica.