Anche Varoufakis bastona il Pd: "Meloni al governo per colpa della sinistra"

Aria di tragedia greca per il Pd, che prende bordate anche dall'ex ministro delle Finanze di Atene, Yanis Varoufakis a Roma per lanciare il partito Mera25, parte del movimento paneuropeo Diem25. Idolatrato a suo tempo dai democratici italiani, l'economista a capo del Tesoro greco nel governo di Alexis Tsipras ai tempi della grande crisi, a margine della presentazione del suo partito in Italia ha affermato che "Giorgia Meloni è al governo a causa del fallimento della sinistra".





Varoufakis ha detto che Meloni, Mario Draghi, Mario Monti e Matteo Renzi "sono la stessa cosa. Lanciamo un partito per creare una forza internazionale e progressista". Poi si lancia in una strana proposta: "Dobbiamo seguire l’esempio dei fascisti e dei banchieri che sono solidali e hanno le stesse idee in ogni paese del mondo” ha detto il leader ellenico a margine della presentazione all'Acquario romano.

Varoufakis si fa il partitino in Italia: ecco l'ennesima sigla a sinistra

Nato nel 1961 ad Atene, Varoufakis ha doppio passaporto greco-australiano. "Ogni volta che una società ha una profonda crisi di sostenibilità, come l’Europa che non è sostenibile oppure l’Italia o la Germania o la Grecia, la società è aperta al razzismo e incolpa l’altro, il diverso" è il pensiero snocciolato davanti ai cronisti a Roma. "Questa razzismo è sintomo della disintegrazione europea", ha ribadito l’ex ministro delle Finanze greco.