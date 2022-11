Ong cosa sono e che fanno, Giulia Bongiorno denuncia il "Far West"

12 novembre 2022 a

"Non si può continuare con il Far West". È Giulia Bongiorno, ex ministro della Pubblica amministrazione e oggi, nel governo Meloni, presidente della commissione Giustizia al Senato a tuonare contro la "sistematica violazione delle regole e l'assuefazione all'illegalità. Questo vale per molti settori. Anche per l'immigrazione". Parole nette e durissime quelle usate nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Si può trovare l'equilibrio tra fermezza e garantismo. Non si può condannare sommariamente una persona, ma non si può nemmeno continuare con il Far West".

Secondo l'ex ministro "le Ong hanno il dovere di cooperare con le autorità nazionali competenti. Quando invece agiscono in autonomia, senza coordinamento, potrebbero celare legami con trafficanti e perciò concorrere nella commissione di reati che non possono più rimanere impuniti".