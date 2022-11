Governo, domani il cdm per il dl Aiuti di Meloni. Giorgetti allarga la flat tax: ecco chi riguarderà

09 novembre 2022 a

Il governo Meloni si muove contro la crisi energetica. Il nuovo decreto aiuti contro il caro energia verrà approvato domani sera in Cdm: a riferirlo è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti prima di entrare in audizione a Montecitorio per riferire della Nadef alla Commissione speciale.

Uno dei temi toccati da Giorgetti è quello delle pensioni: «Nell’ambito della positiva evoluzione della spesa primaria, si registra un incremento nella spesa per pensioni. Le nuove stime di inflazione determinano infatti una diversa ipotesi di indicizzazione, che comporta maggiori oneri per 7,1 miliardi nel 2024 e 5,6 miliardi nel 2025. Per dare un’idea degli oneri che complessivamente gravano sulla spesa per pensioni per effetto del meccanismo di indicizzazione all’inflazione, le stime del conto economico a legislazione vigente scontano un incremento di 5,4 miliardi per il 2022, cui segue un incremento di 21,3 miliardi nel 2023, 18,5 miliardi nel 2024 e 7,4 miliardi nel 2025. Ciascuno di questi incrementi - ha aggiunto Giorgetti - è a carattere continuativo, ovvero si trascina negli anni successivi aggiungendosi ai nuovi incrementi per adeguamento all’inflazione prevista in ciascun anno. Se pertanto consideriamo il periodo 2022-2025, la spesa per pensioni assorbirà risorse per oltre 50 miliardi».

«Sono allo studio altre misure che riguardano l’estensione della soglia di ricavi e compensi che consente ai soggetti titolari di partita Iva di aderire al regime forfetario e un regime sostitutivo opzionale - le parole di Giorgetti sulla cosiddetta ‘flat tax incrementale’ - per i contribuenti titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario che potranno assoggettare ad aliquota del 15% una quota dell’incremento di reddito registrato nel 2022 rispetto al maggiore tra i medesimi redditi dichiarati e assoggettati all’Irpef nei tre anni d’imposta precedenti». Si allarga quindi la platea destinataria della flat tax, misura che il centrodestra ha intenzione di introdurre a breve.