“Transizione ecologica? Il governo va nella direzione opposta”. Furia verde contro Meloni

05 novembre 2022 a

a

a

Angelo Bonelli si schiera contro il governo Meloni. In vista della 27esima edizione della Cop che si svolgerà a Sharm el-Sheikh il rappresentante dei Verdi ha rilasciato un’intervista ad Affari Italiani, dove spara a zero sulle decisioni del centrodestra: “Sono pessimista sulla Cop. Il conflitto Russia-Ucraina sta facendo prendere ai governi scelte che non vanno nella direzione della transizioni ecologica. Il governo italiano sta andando nella direzione opposta. Ci sono decisioni e provvedimenti che renderanno dipendente l’Italia dagli idrocarburi per i prossimi decenni. Non viene previsto alcun ruolo centrale per le energie rinnovabili. Ci sarà lo sblocco delle trivellazioni ma non si parla di sblocco degli oltre 180 gigabyte di energie rinnovabili bloccate dallo Stato. Potrebbero portare l’Italia a un’autonomia energetica con decine e decine di migliaia di metri cubi di gas che rilancerebbero l’economia”.

L'Italia raddoppierà le estrazioni di gas in un anno, il piano di trivellazioni del governo

Altro argomento a finire nel mirino sono le trivellazioni nell’Adriatico annunciate dal ministro Adolfo Urso: “Diffonde dati non veri. Ha dichiarato che nel mar Adriatico ci sarebbe un giacimento da 70 miliardi di metri cubi. Tutto falso. È smentito dai dati del ministero che lui guida. Non esiste nessun giacimento da 70 miliardi di metri cubi. Tra i giacimenti esistenti al massimo si arriva a 17-18 miliardi di metri cubi. Raccontano fandonie inammissibili, falsificano i dati per costruire una narrazione e per continuare sugli idrocarburi. In realtà dietro c’è l’intenzione di continuare con l’importazione di gas e fare in modo che la strategia energetica del nostro Paese sia fatta dall’Eni che ha fatto extraprofitti inaccettabili sul piano morale. Di fronte a una crisi sociale, economica e ambientale abbiamo una società come l’Eni che ha fatto nei primi 6 mesi dell’anno un utile del +700% e nei primi 9 mesi un extraprofitto di 11 miliardi di euro mentre abbiamo le imprese in ginocchio”.

“Norma scritta male”. Bordata di Urso al governo Draghi: cosa cambia sull'energia

“Urso - affonda ancora Bonelli - ha detto che vuole fare dell’Italia un hub del gas europeo utilizzando il gas d’importazione che viene dal Nord Africa. Questo significa ammazzare la transizione ecologica, fregarsene dei cambiamenti climatici. Significa dimenticare che questa estate i nostri fiumi si sono trasformati in corridoi di sabbia. I ghiacciai si sono sciolti, tredici persone sono morte alla Marmolada. Abbiamo decine di migliaia di ettari di terra che attraverso la siccità si sono desertificati e che quindi non possono essere più coltivati. Di fronte a tutto ciò il biglietto da visita del governo italiano alla Conferenza sul clima internazionale è drammatico. Guardano al passato, al Medioevo”.