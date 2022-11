Decreto Rave party, il ministro Piantedosi ai sindacati: "Sì alle modifiche"

04 novembre 2022 a

Inizia dal Senato l'iter del primo decreto varato dal Governo Meloni. Il testo, finito al centro delle polemiche per le misure adottate contro i rave illegali, negli orientamenti della maggioranza è ora "a disposizione della sovranità del Parlamento, così come previsto dalla legge", anche se in Fratelli d'Italia rivendicano la "ratio politica" delle scelte fatte: "Siamo tutti contrari ai rave illegali o vogliamo mantenere lo status quo, come la sinistra?", è l'interrogativo retorico. Dopo le richieste di modifica arrivate da Forza Italia, comunque, il Governo è pronto ad avallare possibili migliorie che dovessero arrivare da palazzo Madama. Al momento viene escluso un intervento diretto del Governo, attraverso un emendamento specifico.

Matteo Piantedosi torna a parlare del decreto rave e apre ai sindacati dopo l'incontro con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. "In sede parlamentare, appoggerò qualsiasi modifica al testo normativo indirizzata nel senso di meglio precisare, qualora lo si ritenga necessario, i confini della nuova fattispecie penale", sottolinea il ministro dell'Interno al termine della riunione. "Nella prospettiva d'incidere efficacemente sul profilo della deterrenza, il punto nodale delle nuove misure è la confisca obbligatoria del materiale utilizzato per lo svolgimento dei rave party".