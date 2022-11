Ponte sullo Stretto, Salvini smonta le critiche: opera avveniristica e green

Sullo stesso argomento: Salvini incontra gli ingegneri: avanti tutta per il ponte sullo Stretto

Il Ponte sullo Stretto sarà avveniristico e green. Matteo Salvini replica ai rilavi di Legambiente sull'opera di cui si parla da decenni e che finalmente potrebbe essere realizzata. "Vogliamo creare lavoro, disinquinare, sbloccare cantieri e investire in trasporto su ferro e via mare, ma anche lasciare ai nostri figli un’opera che renderà l’Italia un Paese leader al mondo come il Ponte sullo Stretto, l’opera più avveniristica ed ecologica della storia" ha dichiarato il ministro alle Infrastrutture, nonché vicepremier e leader della Lega. Il pinte per unire Calabria e Sicilia sarà una "opera Green perché, secondo diversi studi tecnici, grazie al Ponte si taglierebbero oltre 100.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica annue, oltre al notevole beneficio per le acque del canale di Sicilia".

Dal canto suo, Legambientea veva parlato di "inutili retoriche sulle grandi opere". "Il Paese non ha bisogno di opere faraoniche e di cattedrali nel deserto come il Ponte sullo Stretto di Messina, ma di interventi concreti a partire da una massiccia cura del ferro e dal potenziamento del trasporto via nave. Occorre rilanciare gli investimenti in collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della Penisola, portare le Frecce nei collegamenti tra Palermo, Catania e Roma, rafforzare i collegamenti in treno da Reggio Calabria a Taranto e Bari e potenziare il trasporto via nave lungo lo Stretto", è l'appello dell'associazione ambientalista al governo.