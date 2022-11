Daniela Santanché contro il Reddito di cittadinanza: ha penalizzato anche il turismo

03 novembre 2022 a

a

a

Daniela Santanchè contro il Reddito di cittadinanza. Secondo il neo-ministro del Turismo, il Reddito ha creato una serie di effetti negativi anche sull'occupazione. Per questo motivo in Italia la disoccupazione ha fatto sentire i suoi effetti negativi con gravi conseguenze anche nel settore del turismo. L'obiettivo del nuovo governo Meloni, dunque, sarà quello di riequilibrare la distribuzione delle risorse, garantendo aiuti solo a chi non può lavorare. «Ci sono meno occupati perché il Reddito di Cittadinanza ha penalizzato il settore del turismo, influendo sulla difficoltà di trovare il personale", ha detto Daniela Santanchè a "Radio Anch’Io" aggiungendo che «il governo vuole aumentare il sostegno a chi non è forza lavoro: ma ai soggetti che possono, bisogna dare un lavoro». «I salari sono inadeguati, per questo il governo lavorerà sul cuneo fiscale» ha concluso la Santanchè.

"Pronta a cedere le deleghe". La mossa di Santanchè contro il conflitto di interessi

Poi il ministro del Turismo è tornato a parlare del caso Visibilia, precisando che non ci sono indagati. «È assolutamente falso che io sia indagata e quindi daremo corso alle azioni legali necessarie. Non solo non sono indagata ma non c’è nessun indagato. La società Visibilia è una società che ho fondato ed è stata venduta e con questo non voglio prenderne le distanze. I soci di Visibilia hanno fatto un comunicato. Se c’è una cartella esattoriale non pagata i nuovi soci ne faranno fronte. Non ci sono ipotesi di reato. Non è giusto che i giornalisti scrivano cose che non hanno fondamento».

Poi il