Stasera Italia, “repressione arbitraria”. Nardella getta fango su Meloni: norme pericolose

Il rave party di Modena e il decreto legge voluto dal governo Meloni per evitare che si ripetano situazioni simili è al centro della discussione che va in scena nella puntata del 1 novembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. A parlare della mossa del centrodestra è Dario Nardella, sindaco di Firenze e tra i favoriti per le future primarie per la segreteria del Partito Democratico: “Il rave di Modena andava fermato, perché rischiava di portare conseguenze molto gravi, con pericoli per l’incolumità delle persone. C’era spaccio, droga, alcol, quindi andava fermato. Ma il punto è quello di fare dopo poche ore un decreto legge quando il rave è stato fermato con le leggi vigenti, così come successo in tanti altri casi. Si cerca di avere una grande collaborazione tra autorità locali, sindaci e prefetti. Fare un decreto del genere significa andare a colpire ben altre situazioni”.

“Credo che - spiega Nardella - questa norma sia molto pericolosa, perché è estremamente generica. La nota del Viminale lo conferma e lo dico con l’esperienza di sindaco. Parlare di un raduno, in un qualunque luogo pubblico o privato, sarebbe come consentire una repressione arbitraria, anche con l’uso della forza”.